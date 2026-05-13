Жительница Тверской области избежала тюрьмы благодаря заботе о дочери

На судебном заседании местная жительница заверила, что полностью переосмыслила свое поведение.

Забота о дочери спасла жительницу Тверской области от отбывания тюремного срока, назначенного приговором от 9 апреля 2014 года. Конаковский городской суд тогда осудил женщину к лишению свободы, однако дал ей отсрочку до достижения ребенком 14 лет.

Представители уголовно-исполнительной инспекции подтвердили, что все эти годы мать добросовестно занималась воспитанием девочки, имела хорошую репутацию по месту жительства и соблюдала выставленные условия. В зале суда горожанка заверила, что переосмыслила прошлые ошибки и не допустит нарушений закона в будущем.

По данным пресс-службы Конаковского городского суда, на основании статей 82 УК РФ, 396 и 397 УПК РФ инстанция освободила женщину от остатка наказания и сняла с нее судимость. Постановление еще не вступило в законную силу.