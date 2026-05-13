Суд наказал тверских газовиков за сорванное подключение сети

В Твери завершились судебные разбирательства между Тверским УФАС и АО «Газпром газораспределение Тверь». Причиной конфликта стало нарушение сроков подключения организации «ЛДН-Т» к газовым сетям.

Договор между сторонами был заключен в 2023 году со сроком исполнения в феврале 2025 года. Спустя год газовики предложили клиенту подписать дополнительное соглашение, сославшись на то, что техническому присоединению мешают деревья на улице Академика Туполева, которые необходимо спилить.

Получив отказ, ресурсная компания попыталась расторгнуть договор, но суды двух инстанций ей в этом отказали. За срыв сроков подключения антимонопольное ведомство оштрафовало газовиков. Предприятие обжаловало это постановление, однако суды трех инстанций, включая кассационный, отклонили доводы компании и признали штраф законным.