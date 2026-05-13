НовостиОбщество13 мая 2026 17:41

Житель Торжка попался полиции с охотничьим карабином на трассе

Мужчина из Торжка десять лет прятал ружье дяди и стал фигурантом дела
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Тверской области.

Полицейские в Торжокском округе задержали 41-летнего пассажира автомобиля «Форд», который перевозил нелегальный охотничий карабин. Мужчина рассказал, что получил оружие от покойного родственника еще десять лет назад.

Все это время он не решался сдать находку в правоохранительные органы, так как боялся уголовного преследования. Сотрудники полиции разъяснили задержанному, что добровольная сдача оружия полностью исключает ответственность, однако теперь в отношении него начато расследование.

Эксперты признали изъятое ружье пригодным для стрельбы. На время разбирательства подозреваемый доставлен в отдел полиции. Уголовное дело в отношении жителя возбуждено по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.