Житель Торжка попался полиции с охотничьим карабином на трассе

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские в Торжокском округе задержали 41-летнего пассажира автомобиля «Форд», который перевозил нелегальный охотничий карабин. Мужчина рассказал, что получил оружие от покойного родственника еще десять лет назад.

Все это время он не решался сдать находку в правоохранительные органы, так как боялся уголовного преследования. Сотрудники полиции разъяснили задержанному, что добровольная сдача оружия полностью исключает ответственность, однако теперь в отношении него начато расследование.

Эксперты признали изъятое ружье пригодным для стрельбы. На время разбирательства подозреваемый доставлен в отдел полиции. Уголовное дело в отношении жителя возбуждено по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.