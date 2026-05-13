Для молодежи Тверской области провели более 50 профориентационных туров

С начала года более 630 молодых людей познакомились с работой тверских производственных предприятий. Для них организовали 54 профориентационных тура. Только в апреле специалисты службы занятости организовали такие экскурсии на 22 площадки.

В Верхневолжье по президентскому нацпроекту «Кадры» действует масштабная система профориентации и маршрутизации молодежи. Это помогает школьникам и студентам колледжей определиться с профессией. Особенно востребованы у ребят экскурсии на предприятия Верхневолжья.

Здесь они своими глазами могут увидеть, как устроено производство, насколько сложно или легко будет адаптироваться к работе. Профтуры позволяют оценить востребованность профессии, погрузиться в рабочую среду, задать работодателям интересующие вопросы.

Во время посещения предприятий ребята присматриваются и к возможностям подработки на каникулах. Задачи по организации трудовой занятости подростков в Верхневолжье поставил Виталий Королев на прошлой неделе на заседании Правительства Тверской области. По поручению главы региона эта работа усиливается в каждом муниципалитете.

Например, в Кувшиново студенты колледжа посетили местную пожарно-спасательную часть, где познакомились с работой экстренной службы, осмотрели аварийно-спасательную машину и ее оснащение, спецодежду и снаряжение пожарных.

В Конаково ученики школы №7 побывали на местном заводе стальных конструкций. Ребята узнали историю предприятия в его музее, в цехах увидели, как создаются опоры для ЛЭП и другая продукция.

В Осташкове специалисты центра занятости населения провели для школьников профтур на станцию по борьбе с болезнями животных. Там детям рассказали о труде ветеринарного врача, работе с оборудованием, которое применяется для исследования и лечения животных.

В Торжке девятиклассники школы №6 посетили предприятие по производству корпусов микроэлектроники – АО «Завод» Марс». Им показали цеха завода: цех штамповки корпусов для полупроводников и микроэлектроники, цех сборки и гальванический цех. Показали разнообразие высокотехнологичного оборудования.

В Вышнем Волочке на трикотажном комбинате «Парижская коммуна» ученики школы №12 ознакомились с текстильным производством. Подросткам показали современное швейное оборудование, выпускаемую продукцию, объяснили, как создается трикотаж. Ребята узнали о наиболее востребованных профессиях на предприятии: это швеи, заготовщики химических растворов и красок, инженеры проектов.

В Пено старшеклассники школы имени Лизы Чайкиной побывали на деревообрабатывающем производстве ООО «Дискавери-Пено»: в лодочном, пеллетном и других цехах.