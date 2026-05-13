СК Тверской области напомнил об ответственности за диверсии и терроризм

Родственникам подростков в Тверской области рекомендуют обращать внимание на скрытные переписки детей о легком заработке. Фото: СК Тверской области.

Региональный Следственный комитет обратился к родителям и молодежи Тверской области с предупреждением о методах вербовки в преступные группы. Под видом «секретных поручений» аферисты предлагают подросткам заработать, а в случае отказа угрожают преследованием за выдачу гостайны.

В ведомстве официально заявляют, что любые предложения совершить незаконное действие от имени силовых структур являются обманом. Жителей просят проявлять бдительность и не вступать в диалог с подозрительными лицами.

Своевременное обращение в правоохранительные органы поможет избежать совершения преступления, за которое законом предусмотрено длительное тюремное заключение.