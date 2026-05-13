Детские сады в Твери становятся ярче и краше

С такой площадки не хочется и уходить.

В тверском детсаду № 62 открыли новую уличную игровую площадку. Комплекс из 20 элементов установлен в рамках программы оснащения муниципальных дошкольных учреждений, инициированной Правительством Тверской области.

На открытии устроили настоящий праздник, на который пригласили и родителей.

– Реализация этой программы помогает создавать единую современную развивающую среду в детских садах Твери, – сказала заведующая детсадом № 62 Вера Лукаш. – Например, у нас на территории появились новые спортивные и игровые уголки. Это обеспечивает активность и безопасность детей.

Как сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери, новые площадки также появились в детсаду № 38 в Центральном районе Твери и в детсаду № 144 в Пролетарском районе. Установка детских игровых комплексов запланирована в ДОУ № 26, 118, 151, 165 и дошкольном отделении средней школы № 30.

Напомним, что программа оснащения муниципальных дошкольных учреждений работает с 2022 года. За это время современные многофункциональные уличные игровые площадки установлены в 58 тверских детских садах. Каждый комплекс включает теневой навес, игровое оборудование, сюжетные игровые объекты, зоны творчества, спортивные элементы, песочницы и многое другое.