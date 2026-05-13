Сотрудники ДПС в Тверской области на трассе обнаружили опасное наследство

Опасное наследство. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области.

Сотрудники дорожно-патрульной службы МО МВД России «Торжокский» случайно на трассе обнаружили в одной из машин незаконный предмет.

На автодороге «Торжок-Старица-Берново» был остановлен автомобиль «Форд-Фокус» под управлением 38-летнего жителя Торжка. После проверки документов полицейские обнаружили в машине у одного из пассажиров чехол с охотничьим карабином. Документов на оружие мужчина не имел. Он пояснил, что ружьё досталось ему от дяди, который скончался несколько лет назад.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, оружие изъято. Экспертиза подтвердила, что оно в рабочем состоянии.

Незаконный владелец и водитель доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, мужчина около 10 лет незаконно хранил карабин, так как опасался уголовной ответственности. Полицейские объяснили нарушителю, что этого бы не случилось, принеси он добровольно оружие в полицию.

В отношении новотора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Ему грозит от трёх до пяти лет лишения свободы со штрафом.