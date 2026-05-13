В Твери ушел из жизни профессор политеха Олег Ахремчик

Олег Ахремчик опубликовал более 200 научных работ в ведущих российских отраслевых журналах. Фото: ТвГТУ.

9 мая 2026 года скончался профессор ТвГТУ Олег Леонидович Ахремчик. Он родился в 1965 году, с отличием окончил Калининградский государственный технический университет и начал свой профессиональный путь в 1987 году. С 1997 года его жизнь была связана с Тверским государственным техническим университетом. Доктор технических наук Олег Ахремчик опубликовал свыше 200 работ в таких журналах, как «Датчики и системы» и «Автоматизация в промышленности».

Его заслуги перед регионом отмечены благодарностями губернатора и Законодательного собрания Тверской области, а на федеральном уровне — званием «Почетного работника сферы образования России».

Коллеги и студенты запомнят его как светлого и трудолюбивого человека. Траурная церемония прошла 13 мая в храме при Областной клинической больнице Твери.