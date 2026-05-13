Тверская область активно участвует в акции «Памятники героям на карте мира»

Ржевский мемориал Советскому солдату. Фото: ПТО.

Тверская область стала одним из регионов-лидеров по количеству образовательных учреждений-участников международной акции «Памятники героям на карте мира». Ее цель -создание электронной карты с воинскими мемориалами, обелисками и памятниками советским воинам.

«В нашем сердце всегда будет жить память о Великой Победе и героях, которые есть в каждой семье. С гордостью и теплотой мы вспоминаем своих родных, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Мы в вечном долгу перед ними. Перед всеми, кто отдал жизнь за Победу», - отметил глава Тверской области Виталий Королев во время празднования Дня Победы в Твери.

Школьники Верхневолжья под руководством педагогов посещают памятники и воинские захоронения, изучают архивные документы и истории сражавшихся за Родину воинов, записывают видеопрезентации каждого памятного места. Затем эти объекты наносятся на общую интерактивную электронную карту.

Школы и гимназии могут присоединиться к акции, подписавшись на ее официальную страницу в соцсети. Там есть четкие инструкции, как действовать.