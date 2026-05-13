Глава региона поручил сделать удобный проход через площадь в Твери, где идет ремонт

Из-за работ переходить площадь неудобно. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил, что узнал о неудобствах, которые вынуждены испытывать граждане при пересечении площади у железнодорожного вокзала в Твери. Дело в том, что там проводятся ремонтные работы. Глава региона дал поручение исправить ситуацию.

«Безусловно, объект давно требовал масштабного обновления, и мы это решение приняли. Но если жители вынуждены пробираться к вокзалу, к билетным кассам, преодолевая бесконечные препятствия на своём пути, - это неправильно. По моему поручению глава города выехал на место, приняты решения об организации более удобного прохода через площадь, размещении указателя о новом расположении остановки транспорта, ускорении ремонтных работ», - написал в мессенджере Виталий Королев.

Он подчеркнул при этом, что при организации каких-либо работ необходимо обязательно думать об удобстве жителей:

«Мы работаем для них!»