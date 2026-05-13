Молодая тверичанка ответит в суде за поездки по области за наркотиками

Уголовное дело направлено в суд Краснохолмского округа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В суд передано уголовное дело против 24-летней жительницы Твери. Девушка попала в поле зрения правоохранителей в сентябре 2025 года из-за пристрастия к запрещенным веществам.

Следствие установило, что она искала тайники-закладки не только в областном центре на набережной Тверцы, но и специально выезжала в лесной массив под Вышним Волочком.

Синтетические наркотики, купленные для личного потребления без цели сбыта, девушка хранила по месту жительства и в своей сумочке. Полиция пресекла незаконную деятельность тверичанки, ей предъявлено обвинение по первой части статьи 228 Уголовного кодекса России.