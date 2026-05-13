Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 13:54

Жительница Твери потеряла сбережения при попытке заработать на инвестициях

Жительница Твери доверилась виртуальному знакомому и перевела на неизвестные счета более сорока тысяч рублей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Мошенник под вымышленным именем втерся в доверие к женщине и убедил ее перевести деньги.

Мошенник под вымышленным именем втерся в доверие к женщине и убедил ее перевести деньги.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Тверские полицейские проводят расследование уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Пострадавшая жительница областного центра познакомилась в интернете с мужчиной, который убедил ее вложить средства в инвестиционную платформу.

Потерпевшая установила на смартфон приложение и совершила два перевода: 22 тысячи рублей и 250 долларов США на реквизиты, указанные неизвестным бизнес-аналитиком. После транзакций организаторы схемы перестали выходить на связь.

Региональное УМВД предупреждает, что перед инвестированием необходимо проверять лицензию компании на сайте Центробанка в разделе проверки участников финансового рынка.