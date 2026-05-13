Жительница Твери потеряла сбережения при попытке заработать на инвестициях

Тверские полицейские проводят расследование уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Пострадавшая жительница областного центра познакомилась в интернете с мужчиной, который убедил ее вложить средства в инвестиционную платформу.

Потерпевшая установила на смартфон приложение и совершила два перевода: 22 тысячи рублей и 250 долларов США на реквизиты, указанные неизвестным бизнес-аналитиком. После транзакций организаторы схемы перестали выходить на связь.

Региональное УМВД предупреждает, что перед инвестированием необходимо проверять лицензию компании на сайте Центробанка в разделе проверки участников финансового рынка.