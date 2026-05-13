Виталий Королев поручил минздраву Тверской области разобраться с проблемами

После встречи 9 мая за чашкой чая с ветеранами Великой Отечественной войны руководитель области поставил задачи перед министерством здравоохранения разобраться с проблемами, существующими в отрасли.

Дело в том, что пожилые люди, которым в силу возраста часто приходится обращаться в медицинские учреждения, озвучили Виталию Королеву недостатки, с которыми они сталкиваются.

Виталий Королев в своем канале мессенджера max написал по этому поводу: «…был озвучен ряд вопросов. Больше всего сложностей старшее поколение обозначило в сфере медицины. Это вопросы доступности записи к узким специалистам, получение лекарств, организация комфортных условий пребывания в медучреждениях и на их территориях.

По моему поручению министр здравоохранения Тверской области разбирается с каждой конкретной ситуацией, уже проведён личный прием ветеранов. Министр доложила, что все обращения взяты в работу».

Глава региона пообещал, что в ближайшее время проведет встречу с медицинским сообществом, детально обсудит накопившиеся вопросы системы здравоохранения.