Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 13:12

В Осташковском округе вернули в госсобственность 21 тысячу гектаров леса

Суд в Тверской области признал незаконным владение огромным участком, который по документам числился сельхозугодьями
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд постановил вернуть участок в федеральную собственность.

Суд постановил вернуть участок в федеральную собственность.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Департамент лесного хозяйства по ЦФО через Арбитражный суд Тверской области вернул 21,1 тысячи гектаров земли в состав лесного фонда. Речь идет об участке в границах Осташковского лесничества, который ранее находился в собственности у частного лица.

Земля имела категорию сельскохозяйственного назначения, однако фактически по назначению не использовалась. Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, проверка выявила, что вся эта территория полностью покрыта многолетними лесонасаждениями.

Ведомство потребовало признать право собственности ответчика отсутствующим, и суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу.