В Осташковском округе вернули в госсобственность 21 тысячу гектаров леса

Департамент лесного хозяйства по ЦФО через Арбитражный суд Тверской области вернул 21,1 тысячи гектаров земли в состав лесного фонда. Речь идет об участке в границах Осташковского лесничества, который ранее находился в собственности у частного лица.

Земля имела категорию сельскохозяйственного назначения, однако фактически по назначению не использовалась. Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, проверка выявила, что вся эта территория полностью покрыта многолетними лесонасаждениями.

Ведомство потребовало признать право собственности ответчика отсутствующим, и суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу.