Тверские производители выпустили новую модель гусеничного трактора

Пользователи машины получают расширенный выбор силовых агрегатов. Фото: ПТО

Компания «Тверской экскаватор», входящая в ГК UMG, разработала и выпустила новую модель гусеничного экскаватора E225C. Это модернизированная машина повышенной надежности. Эксплуатационная масса техники 23 тонны. Экскаватор уже известен своими выдающимися характеристиками, теперь производители могут гордиться и надежным двигателем КАМА-ДИЗЕЛЬ 667-й серии мощностью 125 кВт.

Новый силовой агрегат «Тверского экскаватора» сочетает высокую мощность с топливной экономичностью, а сниженный уровень вибраций и шума обеспечивает дополнительный комфорт оператору.

Развитие местных производств находится в центре внимания главы региона Виталия Королева. При посещении промышленных площадок в муниципалитетах руководитель области отмечал важный вклад отечественных разработок в обеспечение технологической независимости региона и страны.

Новое решение дополняет существующую линейку силовых установок для экскаватора E225C, в которую ранее входили двигатели ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536. Таким образом, пользователи машины получают расширенный выбор силовых агрегатов с возможностью выбора лучшего варианта под свои задачи.

При создании обновленной версии экскаватора инженеры UMG сделали акцент на увеличении надежности при работе в тяжелых условиях. В конструкции рабочего оборудования применены более прочные марки стали отечественного производства.

Производители подумали и о комфорте оператора. Просторная кабина UMG нового поколения отличается эффективной шумоизоляцией, в эргономичном внутреннем пространстве предусмотрены вместительные места для хранения. На поворотной платформе есть дополнительные отсеки для инструментов.

Для расширения области применения машин UMG E225C было разработано, испытано и внедрено в серийное производство оборудование, обеспечивающее радиус копания 16 метров и глубину копания 12,27 метра. Это позволяет увеличить геометрические параметры рабочей зоны.

Кроме того, есть возможность установить на экскаватор гусеницу шириной башмака до 1000 мм – это уникальное серийное решение на рынке. Это позволяет снизить удельное давление на грунт. Есть возможность оснастить машину системой дистанционного управления с применением радиоканалов, в том числе защищенных, с радиусом действия до 20 км. Это важная функция при работе в опасных зонах.

Производитель заявил, что в ближайшее время ожидаются новые версии и модели гусеничных экскаваторов.