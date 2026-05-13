НовостиОбщество13 мая 2026 12:38

В социальном учреждении Тверской области нашли поддельное сливочное масло

Пензенский производитель поставлял фальсифицированное масло в соцучреждение Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Исследования подтвердили наличие растительных жиров в продукте, который изготовило предприятие из Пензенской области. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали образец масла «Крестьянское» жирностью 72,5%, отобранный в социальном учреждении Тверской области.

Результаты анализов от 8 мая 2026 года показали, что молочный продукт из Пензенской области является фальсификатом. В составе пробы эксперты нашли стигмастерин, брассикастерин и другие растительные стерины, наличие которых в сливочном масле недопустимо. Также в ходе газовой хроматографии установлены нарушения массовых долей жирных кислот.

Информация об итогах экспертизы направлена в региональное Управление Россельхознадзора. Ведомство примет меры по информированию компетентных служб о некачественной продукции в социальном секторе.