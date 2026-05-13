Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 7:00

Тверские полицейские рассказали о защите от претензий кредитных мошенников

Правоохранители объяснили жителям Верхневолжья, как доказать свою непричастность к липовым договорам и не платить по чужим обязательствам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство подготовило разъяснения о порядке оспаривания кредитов, полученных мошенниками по поддельным данным.

Ведомство подготовило разъяснения о порядке оспаривания кредитов, полученных мошенниками по поддельным данным.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Тверской области, на которых преступники тайно оформили займы, необходимо подать заявление в кредитное учреждение с требованием аннулировать долг из-за подделки подписи. Если организация откажется проводить расследование, пострадавшим следует обратиться в суд, воспользовавшись бесплатной помощью Центра правовой помощи при Роскомнадзоре.

Полиция региона подчеркивает, что о каждом таком случае нужно заявлять в правоохранительные органы, приложив справку об утере паспорта, если документ был украден. Обязанность платить по кредиту снимается, если банковские реквизиты получателя денег не совпадают с данными владельца счета или нарушен период охлаждения.

Чтобы в будущем банки не могли выдать деньги без ведома человека, рекомендуется оформить самозапрет на кредитование через «Госуслуги». Если финансовая организация проигнорирует такой запрет, возвращать средства по закону не придется.