Тверские полицейские рассказали о защите от претензий кредитных мошенников

Жителям Тверской области, на которых преступники тайно оформили займы, необходимо подать заявление в кредитное учреждение с требованием аннулировать долг из-за подделки подписи. Если организация откажется проводить расследование, пострадавшим следует обратиться в суд, воспользовавшись бесплатной помощью Центра правовой помощи при Роскомнадзоре.

Полиция региона подчеркивает, что о каждом таком случае нужно заявлять в правоохранительные органы, приложив справку об утере паспорта, если документ был украден. Обязанность платить по кредиту снимается, если банковские реквизиты получателя денег не совпадают с данными владельца счета или нарушен период охлаждения.

Чтобы в будущем банки не могли выдать деньги без ведома человека, рекомендуется оформить самозапрет на кредитование через «Госуслуги». Если финансовая организация проигнорирует такой запрет, возвращать средства по закону не придется.