Глава региона поздравил с юбилеем актрису Тверского театра драмы

12 мая отмечает большой юбилей Почетный гражданин Тверской области, народная артистка, актриса и корифей Тверского академического театра драмы Наина Хонина. С днем рождения Наину Владимировну поздравил глава Тверской области Виталий Королев.

«Черпая силы в великих традициях русского театрального искусства, Вы внесли значимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия тверского региона и всего нашего Отечества», – отмечено в поздравлении от руководителя региона.

Наина Хонина родом из Свердловска. Начинала играть в Амурском областном драматическом театре. С 1960 года служит в Тверском театре драмы, исполнила на его сцене более 300 ролей. Написала три книги, а также сборник поэзии.

В 2026 году Наина Владимировна удостоена премии «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».