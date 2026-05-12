Житель Тверской области два месяца получал пенсию за своего умершего отца

Теперь мужчине светит наказание. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Бологом на местного 34-летнего жителя завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» за то, что обманом получил более 74 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина после смерти своего отца решил повременить с сообщением об этом в органы ЗАГС и два месяца продолжал получать его пенсию и другие выплаты. Гражданин с карты отца переводил деньги на счета своих знакомых, а те уже по его просьбе снимали наличные и возвращали их.

Неизвестно сколько еще бы это продолжалось, но представители банка вскрыли обман и обратились в полицию.

Мужчина дал признательные показания. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.