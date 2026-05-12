Студенты из Тверской области завоевали медальоны чемпионата «Профессионалы»

49 учащихся колледжей из Тверской области показали свои навыки на итоговом этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Он прошел на площадках 32 регионов. Участвовали около 7000 победителей регионального этапа состязаний.

Студенты Верхневолжья в итоге получили высокую оценку в трех компетенциях. Учащиеся Бологовского колледжа выиграли медальоны «За профессионализм» в компетенции «Финансы», Тверского торгово-экономического колледжа – в «Ресторанном деле» и Калязинского колледжа – в «Дошкольном образовании».

Чемпионат «Профессионалы» включает направления проверки навыков ребят, актуальные для нашего региона, что соответствует задачам нацпроектов «Кадры», «Молодежь и дети».

В этом году на региональном этапе в нашей области участвовали 219 студентов и 58 школьников. По информации областного Минобра, Верхневолжье по вовлеченности студентов в соревновательную программу регионального этапа чемпионата заняло 12 место среди всех регионов.

«Из года в год чемпионат позволяет конкурсантам раскрыть свой потенциал, продемонстрировать полученные знания и навыки, вносит весомый вклад в подготовку квалифицированных кадров для экономики Верхневолжья», – отметил глава Тверской области Виталий Королев.