Виталий Королев обсудил с Ильей Ковальчуком развитие хоккея в Тверской области

На встрече. Фото: ПТО.

12 мая глава региона Виталий Королев в областном правительстве провел встречу с нашим знаменитым земляком, в прошлом одним из лучших российских хоккеистов, Олимпийским чемпионом, дважды чемпионом мира, Почетным гражданином Тверской области Ильей Ковальчуком. В разговоре участвовал новый руководитель областного спорткомитета Алексей Петухов, а также представители спортшкол региона.

Виталий Королев отметил, что в Тверской области традиционно сильная школа хоккея.

«У нас около 9 тысяч молодых людей занимаются этим видом спорта. Нужно подумать, что необходимо сделать для его дальнейшего развития – в продолжение нашего предыдущего с Вами разговора. Наша молодежная команда достойна того, чтобы развиваться дальше, достигать новых высот», – обратился глава региона к Илье Ковальчуку.

«Всегда большая радость приезжать домой. Тверской хоккей для меня – это родное. 17-й год проводим турнир, который собирает множество команд, в том числе из Белоруссии. Стараемся поддерживать и развивать эту традицию. Когда приезжаю в Тверь, обязательно встречаюсь с теми, кто занимается развитием нашего спорта. Тверской хоккей обязательно должен быть на карте нашей Родины», – ответил прославленный хоккеист.

Виталий Королев и Илья Ковальчук в ходе встречи обсудили развитие системы подготовки юных хоккеистов, организации сборов, ремонта спортучреждений, в целом - развитие детско-юношеского хоккея в Верхневолжье. Больше никаких деталей не сообщается.

Сейчас в нашем регионе, помимо Твери, есть отделения хоккея в спортшколах в Бежецком, Бологовском, Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, Ржевском и Старицком округах.

Юным хоккеистам есть на кого равняться. И это не только Илья Ковальчук. Воспитанниками тверского хоккея, к примеру, являются чемпионы мира Денис Кокарев и Евгений Рясенский.

В Национальной молодежной хоккейной лиги играет команда «Тверичи-СШОР». К сожалению многих, во взрослом профессиональном хоккее Тверь сегодня не представлена.

Тверская область при этом принимает соревнования по хоккею различного уровня. Это детско-юношеский турнир «Кубка Ильи Ковальчука», первенства Национальной молодежной хоккейной и Студенческой лиг, областные соревнования на призы клуба «Золотая шайба» в разных возрастных группах, состязания в рамках Всероссийского фестиваля любительского хоккея (Ночная хоккейная лига) и т.д.