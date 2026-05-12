В Твери задержали серийного поджигателя машин с турбо-зажигалкой

Видеорегистраторы записали, как злоумышленник подкрадывается к машинам в темноте. Скрин видео пресс-службы УМВД по Тверской области.

В Пролетарском районе Твери сотрудниками полиции задержан мужчина по подозрению в серии поджогов автомобилей на улицах Сквозная и 2-й Полевой.

Пироманом оказался 35-летний местный житель, уже имеющий судимость за аналогичное преступление.

Историю его очередных «подвигов» рассказала пресс-служба УМВД по Тверской области.

По предварительным данным, сначала злоумышленник попытался поджечь брызговики автомобиля «Ниссан», серьёзно повредив кузов машины. Второй автомобиль, «Шевроле Ланос», сгорел полностью. Затем поджигатель принялся за третье транспортное средство: поджёг тент автомобиля «Газель Бизнес».

В отделе полиции мужчина признался в преступлении. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а в качестве оружия использовал турбо-зажигалку. Злоумышленник был задержан и находится под подпиской о невыезде.

Возбуждены три уголовных дела.Поджигателю может грозить до пяти лет лишения свободы