В Твери начинается прием заявок на получение социальной поддержки школьников

Стипендии получат 20 одаренных детей.

В столице Верхневолжья с 25 мая начнут принимать заявки на получение социальной поддержки одаренных школьников.

Речь идет о постановлении Администрации города Твери «О социальной поддержке детей за особые достижения в олимпиадном движении и научно-исследовательской работе». Школьники смогут получить соцподдержку в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Рассматриваются заявки в двух номинациях: «За особые достижения в олимпиадном движении»; «За особые достижения в научно-исследовательской работе». В каждом из направлений – по 10 премий. Таким образом, поддержку смогут получить 20 человек.

Отбор происходит по итогам экспертизы копий грамот, дипломов, полученных по результатам муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и предметных олимпиад. Это касается муниципального, регионального и всероссийского уровня или научно-практических конференций на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Премии носят персональный характер, присуждаются победителям по каждому направлению.

Заявки на получение социальной поддержки школьников принимаются до 23 июня. В течение 30 календарных дней со дня завершения приема комиссия рассматривает пакет документов, формирует рейтинг претендентов на основании поданных портфолио. Они должны соответствовать разработанным критериям. В случае, если на получение премии по каждому направлению претендует более 10 кандидатов, при равенстве баллов они ранжируются в зависимости от количества олимпиад и конкурсов с более высоким уровнем призового места.

Кандидат на получение премии или его родитель (законный представитель) должен подать заявку в бумажном виде вместе с документами.

Комплект документов следующий:

- копии документов, удостоверяющих личность кандидата (свидетельство о рождении, паспорт);

- портфолио: копии грамот/дипломов кандидата по результатам конкурсов и олимпиад за 2025-2026 учебный год по каждому направлению отдельно;

- согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 24.09.2020 № 1060.

Заявки принимают по адресу: 170034, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, кабинет 408.

График работы приемной комиссии:

Понедельник-четверг: с 9.30 до 11.00 и с 15.00 до 16.30,

Пятница с 9.30 до 11.00