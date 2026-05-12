В Тверской области на дне призывника ребятам показали уникальный музей вертолетов

Двери для будущих призывников открыл центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны. Фото предоставлено войсковой частью №45095

В Торжке на территории 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны побывали побывали несколько десятков юношей. Там прошел областной день призывника. Приветствие его участникам направил глава Тверской области Виталий Королев.

«Вас принимает прославленный 344-й государственный Ордена Суворова центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России. Здесь всегда служили лучшие летчики и настоящие патриоты, которые не раз доказывали, что нашей боевой авиации нет равных в мире. Уверен, что, следуя их примеру, сегодняшние призывники будут с честью служить в Вооруженных Силах страны. Желаю вам успехов в будущей службе! Пусть она поможет вам закалить характер, подарит верных друзей, даст умения и навыки для надежной защиты безопасности и суверенитета нашей Родины», – текст обращения к ребятам Виталия Королева.

Старшеклассникам рассказали о богатой истории войсковой части, устроили экскурсии по казарме батальона связи и уникальному музею вертолетов под открытым небом, где более двух десятков винтокрылых машин разных эпох. Также юношам показали, как разбирать и собирать автомат, дали попробовать это сделать самим.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что Торжку планируется присвоить звание «Город воинской доблести». Эту инициативу озвучил глава региона.