Виталий Королев назначил ответственного за спорт в Тверской области

Новому главе комитета уже поставлены задачи. Фото: ПТО

Глава региона Виталий Королев принял решение назначить на должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области известного российского спортсмена Алексея Петухова.

Об этом он сообщил в своем канале месенджера max.

«Укрепляем наш кадровый состав профессионалами, которые хотят и могут развивать Верхневолжье, оперативно и инициативно решать актуальные задачи, слышать запросы наших жителей. Уверен, Чемпиону мира, бронзовому призёру Олимпийских игр по плечу реализовать наши самые амбициозные задачи в спорте», - пишет руководитель Тверской области.

Виталий Королев отметил, что уже обсудил с Алексеем Евгеньевичем приоритеты Тверской области: развитие профессионального и массового спорта, необходимой инфраструктуры, системы физического воспитания у детей и молодежи. И поставил новому главе комитета задачу показать значимые результаты в работе.