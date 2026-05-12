Тверское управление Россельхознадзора проверило экспорт 536 тонн мяса

С 4 по 8 мая 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям досмотрели 580 тонн экспортных грузов. Основную часть составили мясопродукты весом 536 тонн, которые направили в Китай, Вьетнам и на Филиппины.

Также из двух регионов отгрузили 24 тонны технического жира в Польшу и 20 тонн кормов в Азербайджан. Всего на экспорт оформили 24 ветеринарных сертификата.

Кроме того, сотрудники ведомства подготовили документы для выезда за рубеж четырех домашних питомцев. Общий объем досмотренной за неделю продукции, включая импорт из Европы и Азии, составил почти 900 тонн.