В Тверской области сыграет спектакли Мариупольский драмтеатр

Фрагмент спектакля «Любимчик императрицы». Фото: Мариупольский республиканский академический Русский драмтеатр

В Тверскую область с гастролями приедет Мариупольский республиканский академический Русский драматический театр. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что этот театр впервые посетит Верхневолжье в соответствии с всероссийским гастрольно-концертным планом Минкульта РФ.

23 мая в Тверском театре драмы гости покажут два спектакля. В 11 часов - постановку для детей и подростков - музыкальную сказку с юмором и танцами «Царевна-лягушка» (6+). В 18 часов - спектакль-водевиль «Любимчик императрицы» (16+). Он основан мемуарах французского посла Луи Филиппа де Сегюра о его пребывании в Российской империи и Екатерине II.

Также эти спектакли 26 и 27 мая смогут увидеть жители и гости Вышнего Волочка в местном драмтеатре.

У драматического театра Мариуполя большая история - она насчитывает почти 150 лет.