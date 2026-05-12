На Селигере транспортная полиция задержала браконьера-рецидивиста

Ущерб государству от незаконного вылова 10 речных рыб на озере Селигер составил 5700 рублей. Фото: МВД на транспорте.

Сотрудники Тверского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 55-летнего местного жителя на озере Селигер. В рамках мероприятия «Путина-2026» мужчину выявили на судоходном ходу акватории: с помощью лодки он установил рыболовную сеть, которая относится к орудиям массового истребления биоресурсов.

Выяснилось, что задержанный уже был судим за браконьерство. Полицейские изъяли у него лодку, запрещенные снасти и незаконный улов из 10 речных рыб. Нанесенный государству ущерб составил 5700 рублей.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по пунктам «б, в» части 1 статьи 256 УК РФ за незаконную добычу в местах нереста. Расследование продолжается.