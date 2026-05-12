Отец из Твери получил судимость за отказ содержать 13-летнего ребенка

Уголовное дело обернулось судимостью для 37-летнего жителя Твери, который отказался обеспечивать своего 13-летнего ребенка. Мужчина три месяца уклонялся от выплат алиментов, увеличив задолженность более чем на 70 тысяч рублей.

Общий размер его долга составил около 150 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура Пролетарского района областного центра, ранее неплательщика уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, но он не сделал выводов.

По итогам судебного заседания отца признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ и приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком на 9 месяцев.