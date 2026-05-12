Росгвардейцы Тверской области пресекли 16 правонарушений за неделю

Экипажи вневедомственной охраны отработали 292 выезда. Фото: Росгвардия Тверской области.

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области за неделю пресекли 16 административных правонарушений во время круглосуточного патрулирования улиц.

Согласно статистике ведомства, экипажи отработали 292 выезда по различным сигналам. Также бойцы более 25 раз выезжали на помощь сотрудникам по сообщениям из дежурных частей органов внутренних дел. Оперативные действия правоохранителей позволили не допустить ни одной кражи на охраняемых объектах региона.

На фоне интенсивного несения службы управление объявило о наборе кандидатов на должности младшего начальствующего состава. Ведомству требуются полицейские и полицейские-водители, узнать подробности можно в отделе кадров по телефону 8 (4822) 34-35-98.