Тверские бригады скорой помощи выехали к пациентам 5431 раз за неделю

За неделю с 4 по 10 мая бригады тверской скорой помощи 5431 раз выезжали к пациентам после получения 8802 обращений. Существенная часть работы медиков была связана с помощью 770 детям и сопровождением 28 родов.

Врачи оказали помощь 48 людям, получившим травмы в 62 автомобильных авариях, а также выезжали на 52 пожара. Среди тяжелых состояний у жителей Твери выявили 51 острый инфаркт миокарда и 204 черепно-мозговые травмы.

Диагноз ОРЗ поставили 516 пациентам, при этом случаев заражения коронавирусной инфекцией за семь дней не выявлено.