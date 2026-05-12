Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 11:48

Прокуратура наказала лихославльского чиновника за неоплату контрактов

Власти Лихославля задержали оплату девяти контрактов на автобусные перевозки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сумма административного штрафа для председателя муниципального комитета составила 21 тысячу рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

Сумма административного штрафа для председателя муниципального комитета составила 21 тысячу рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Лихославльского округа выявила нарушения в сфере закупок для муниципальных нужд. Проверка показала, что должностные лица местного комитета по управлению имуществом сорвали сроки оплаты по девяти контрактам, касающимся организации автобусных перевозок.

В связи с этим надзорное ведомство вынесло постановление в отношении председателя комитета. Руководителя привлекли к административной ответственности по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ за нарушение порядка и сроков оплаты. За допущенные проступки виновному чиновнику назначили штраф в размере 21 тысячи рублей.