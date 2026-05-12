Прокуратура наказала лихославльского чиновника за неоплату контрактов

Сумма административного штрафа для председателя муниципального комитета составила 21 тысячу рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Лихославльского округа выявила нарушения в сфере закупок для муниципальных нужд. Проверка показала, что должностные лица местного комитета по управлению имуществом сорвали сроки оплаты по девяти контрактам, касающимся организации автобусных перевозок.

В связи с этим надзорное ведомство вынесло постановление в отношении председателя комитета. Руководителя привлекли к административной ответственности по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ за нарушение порядка и сроков оплаты. За допущенные проступки виновному чиновнику назначили штраф в размере 21 тысячи рублей.