В Твери 16 мая предадут земле найденные останки архиепископа Саввы

В областной столице пройдут заупокойные богослужения в память об иерархе Русской Православной Церкви XIX века. Фото: Тверская Епархия.

В субботу, 16 мая 2026 года, в Твери состоится погребение останков архиепископа Саввы (в миру — Алексея Ивановича Тихомирова), которые были обретены при воссоздании Спасо-Преображенского кафедрального собора. Памятные мероприятия начнутся в 9:00 с Божественной литургии и панихиды у гроба в самом соборе.

В 12:00 в храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских Успенского Желтикова монастыря состоится заупокойная лития. После этого останки иерарха Русской Православной Церкви XIX века, жившего с 15 марта 1819 года по 13 октября 1896 года, захоронят за алтарем храма.

Владыка Савва вошел в историю не только как выдающийся тверской архипастырь, но и как автор многотомной автобиографии «Хроника моей жизни» и крупный церковный историк. Православных христиан, а также жителей и гостей региона приглашают принять участие в богослужениях.