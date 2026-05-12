Прокуратура наказала рублем жительницу Кесовогорского округа за оскорбления

Ведомство привлекло к ответственности женщину, которая обругала соседку из-за превышения уровня шума. Фото: Прокуратура Тверской области.

Ссора между соседками по двухквартирному дому в Кесовогорском округе закончилась штрафом. Конфликт начался из-за того, что одна из местных жительниц слишком громко слушала музыку.

Ее соседке это не понравилось, и она высказала в адрес женщины оскорбления. Пострадавшая обратилась с заявлением в районную прокуратуру, которая организовала проверку инцидента.

В итоге за несдержанность в отношении нарушительницы возбудили административное дело по первой части статьи 5.61 КоАП РФ. За нанесенные соседке оскорбления виновную обязали выплатить три тысячи рублей.