НовостиОбщество12 мая 2026 9:04

Суд отменил отсрочку на предоставление жилья сироте по жалобе прокурора

В Кувшиновском округе прокуратура через апелляцию заставила местные власти исполнить свои обязательства
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Апелляционная инстанция отменила решение суда об отсрочке.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кувшиновского округа выявила нарушение закона при обеспечении жилым помещением местного жителя со статусом сироты. Ведомство обратилось с иском в суд, который удовлетворил требования и обязал муниципалитет выдать жилье.

Несмотря на это, по заявлению органа местного самоуправления суд разрешил отложить исполнение вынесенного решения. Прокуратура не согласилась с таким исходом и внесла апелляционное представление в защиту прав ребенка, оставшегося без попечения родителей.

По итогам рассмотрения документа апелляционная инстанция отменила решение об отсрочке, вынесенное первоначально.