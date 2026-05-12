Суд отменил отсрочку на предоставление жилья сироте по жалобе прокурора

Прокуратура Кувшиновского округа выявила нарушение закона при обеспечении жилым помещением местного жителя со статусом сироты. Ведомство обратилось с иском в суд, который удовлетворил требования и обязал муниципалитет выдать жилье.

Несмотря на это, по заявлению органа местного самоуправления суд разрешил отложить исполнение вынесенного решения. Прокуратура не согласилась с таким исходом и внесла апелляционное представление в защиту прав ребенка, оставшегося без попечения родителей.

По итогам рассмотрения документа апелляционная инстанция отменила решение об отсрочке, вынесенное первоначально.