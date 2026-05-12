МЧС отчиталось о ликвидации 141 пожара в Тверской области за минувшую неделю

Фото: МЧС Тверской области.

Подразделения МЧС по Тверской области подвели итоги работы с 4 по 11 мая. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в регионе за отчетный период не зарегистрировано.

За неделю спасатели 19 раз привлекались на помощь при ДТП, в которых трое погибли и 27 человек пострадали. Пожарные расчеты ликвидировали 141 техногенное возгорание.

При пожарах погибли три человека, двое получили травмы, еще четверых спасли сотрудники ведомства. Помимо этого, в области зафиксировали 27 палов сухой растительности: огонь прошел территорию свыше 10 гектаров.