"Умники" Тверской области смогут получить грант в 500 тысяч рублей

Фонд содействия инновациям начал приём заявок на конкурс «УМНИК» в рамках федерального проекта «Технологии». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Программа нацелена на поддержку молодых новаторов — студентов, аспирантов и начинающих учёных. Глава Верхневолжья Виталий Королев во время осмотра выставки ко Дню науки высоко оценил достижения юных исследователей региона. Он отметил, что их разработки отвечают самым актуальным задачам для области и страны — это современная медицина, высокотехнологичное производство, сельское хозяйство и новые материалы.

Заявки принимаются по направлениям: цифровые технологии, здоровьесбережение, новые материалы и химические технологии, приборы и интеллектуальные производства, биотехнологии, энергетика. Победители конкурса получат грант 500 тысяч рублей. Заявки на «УМНИК» принимаются до 27 мая через систему АС Фонд-М по ссылке. Помочь с документами и оформлением готовы специалисты центра «Мой бизнес» Тверской области (работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»).