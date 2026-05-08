НовостиОбщество8 мая 2026 17:14

Прокуратура заставила тверское УФСИН изменить причину увольнения сотрудника

Надзорное ведомство выявило нарушения при привлечении к ответственности работника уголовно-исполнительной системы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Иск с требованием изменить формулировку увольнения государственного служащего был направлен прокуратурой в суд. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Тверской области выявила юридические неточности в процедуре расторжения контракта с начальником отряда по воспитательной работе одной из колоний регионального УФСИН.

Установлено, что служащий не сообщил руководству о склонении к коррупции и пронес осужденному мобильный телефон с сим-картой ради получения выгоды в будущем. Работодатель уволил подчиненного за нарушение условий контракта.

Надзорное ведомство подало иск с требованием изменить формулировку на увольнение в связи с утратой доверия, так как за совершение коррупционных правонарушений предусмотрена именно эта мера ответственности. Суд полностью удовлетворил заявленные требования прокурора. На данный момент решение в законную силу не вступило.