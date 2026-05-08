Транспортная полиция Твери провела акцию с раздачей георгиевских ленточек

В рамках всероссийской акции пассажирам тверского железнодорожного вокзала вручили черно-оранжевые ленточки. Фото: Тверское МВД России на транспорте.

Сотрудники Тверского линейного отдела МВД на транспорте и представители Общественного совета приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На железнодорожном комплексе полицейские вручили пассажирам символы памяти в честь наступающей 81-й годовщины Победы.

К мероприятию присоединились дети силовиков и участников СВО. Под руководством главы детской студии «Лукоморье» из ДК Литвинки Юлии Дорошенко школьники нарисовали георгиевскую ленту на бетонной стене, расположенной напротив первой платформы вокзала.

Член Общественного совета ведомства Екатерина Чугунова подчеркнула, что патриотическое граффити послужит украшением станции и поможет сохранить память о событиях Великой Отечественной войны.