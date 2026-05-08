Центр Твери перекроют для транспорта и электросамокатов 9 мая

9 мая 2026 года в Твери временно изменится схема движения. С 00:01 запретят парковку, а с 06:00 полностью закроют проезд на участках улиц Софьи Перовской и Советской (на участке от улицы 1-й Головинский Вал до Тверского проспекта), на Советской (от Смоленского переулка до Тверского проспекта), на Салтыкова-Щедрина (от Советской до Крылова).

Ограничения также коснутся и набережной Афанасия Никитина (на отрезке от Комсомольского проспекта до Артиллерийского переулка). Еще движение запретят на Старом Волжском мосту и Волжском проезде (на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда).

Также ограничения будут на Свободном переулке (на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина); на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля). На Театральной площади движение и стоянка будут запрещены с 00:01 до 23:00.

Кроме того, с начала суток до конца мероприятий нельзя будет оставить транспорт на улице Ефимова (от улицы Бебеля до Краснофлотской набережной); на улице Бебеля и Тьмацком проезде (на участке от улицы Ефимова до улицы Ивана Седых); на автостоянке около муниципального общеобразовательного учреждения «Тверская гимназия №6». Исключение предусмотрено только для машин, задействованных в организации праздника.