Тверские спасатели за сутки ликвидировали 20 техногенных пожаров

За прошедшие сутки на территории Тверской области зарегистрировали 20 техногенных пожаров. Чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства сейчас нет, а происшествий на водных объектах не зафиксировано.
Пожарно-спасательные подразделения не привлекались к ликвидации последствий ДТП и уничтожению взрывоопасных предметов. Региональное управление МЧС и пожарные гарнизоны продолжают работу в режиме повышенной готовности.
Движение по федеральным трассам в границах области осуществляется без ограничений, аварий на объектах ЖКХ и электроснабжения не произошло.