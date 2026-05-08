Тверские спасатели за сутки ликвидировали 20 техногенных пожаров

Ограничений движения на федеральных автомобильных дорогах Тверской области за прошедшие сутки не зафиксировано. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории Тверской области зарегистрировали 20 техногенных пожаров. Чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства сейчас нет, а происшествий на водных объектах не зафиксировано.

Пожарно-спасательные подразделения не привлекались к ликвидации последствий ДТП и уничтожению взрывоопасных предметов. Региональное управление МЧС и пожарные гарнизоны продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Движение по федеральным трассам в границах области осуществляется без ограничений, аварий на объектах ЖКХ и электроснабжения не произошло.