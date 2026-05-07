Всего в ликвидации пожара были задействованы 24 специалиста и 8 единиц техники. Фото: МЧС Тверской области.

7 мая ночью в Твери на улице Двор Пролетарки произошел пожар в гаражах. Первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия спустя три минуты после вызова. Крупные силы — 24 человека личного состава и 8 единиц техники — позволили огнеборцам в сжатые сроки остановить распространение пламени.

Видео: МЧС Тверской области. Пожарные Твери спасли три автомобиля во время ночного пожара в гаражах

Усилиями пожарных спасены пять гаражей и три автомобиля. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Дознаватели МЧС Тверской области приступили к выяснению причин возгорания, проводятся необходимые следственные мероприятия. Работа спасателей позволила минимизировать материальный ущерб от происшествия.