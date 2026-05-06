Более 35 тысяч жителей Тверской области проголосовали за потенциальные объекты для благоустройства

Более 35 тысяч жителей Тверской области проголосовали за объекты для благоустройства в следующем году.

Уже свыше 35 000 жителей Верхневолжья проголосовали за общественные территории, которые выбраны на онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Те пространства, что наберут большее количество голосов, благоустроят в в 2027 году.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит до 12 июня. В нем может поучаствовать любой житель региона старше 14 лет на платформе «Госуслуги».

«Видим большой запрос людей на формирование комфортной среды как в городах, так и в небольших населённых пунктах. Благодаря программе за 7 лет в области благоустроено более 800 парков, скверов, площадей, набережных, дворов. Но сделать нужно ещё больше. Призываю всех жителей принять участие в голосовании: через «Госуслуги» или с помощью волонтёров в общественных местах. Давайте сделаем наш регион более комфортным и современным», – подчеркнул глава Тверской области Виталий Королев.

Областное правительство отметило, что очень активно поддерживают объекты благоустройства в Лихославльском округе, где проголосовали уже более 2000 человек. Также активен Оленинский округ – там уже проголосовали свыше 1700 жителей.