НовостиОбщество6 мая 2026 15:22

Более 35 тысяч жителей Тверской области проголосовали за потенциальные объекты для благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит до 12 июня
Алексей АНДРЕЕВ
Более 35 тысяч жителей Тверской области проголосовали за объекты для благоустройства в следующем году.

Уже свыше 35 000 жителей Верхневолжья проголосовали за общественные территории, которые выбраны на онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Те пространства, что наберут большее количество голосов, благоустроят в в 2027 году.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит до 12 июня. В нем может поучаствовать любой житель региона старше 14 лет на платформе «Госуслуги».

«Видим большой запрос людей на формирование комфортной среды как в городах, так и в небольших населённых пунктах. Благодаря программе за 7 лет в области благоустроено более 800 парков, скверов, площадей, набережных, дворов. Но сделать нужно ещё больше. Призываю всех жителей принять участие в голосовании: через «Госуслуги» или с помощью волонтёров в общественных местах. Давайте сделаем наш регион более комфортным и современным», – подчеркнул глава Тверской области Виталий Королев.

Областное правительство отметило, что очень активно поддерживают объекты благоустройства в Лихославльском округе, где проголосовали уже более 2000 человек. Также активен Оленинский округ – там уже проголосовали свыше 1700 жителей.