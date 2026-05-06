Житель Твери ответит в суде за хранение контрафактных сигарет на 2 млн рублей

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Московский районный суд Твери передано уголовное дело о хранении и перевозке в целях сбыта товаров без обязательной маркировки. Фигурантом является местный житель, который весной 2025 года приобрел оптовую партию сигарет без акцизных марок.

Следствие установило, что стоимость товара составила более 2 миллионов рублей, а общее количество изъятых пачек превысило 16 тысяч единиц. Контрафактную продукцию мужчина перевез в Тверь и хранил на арендованных площадях, рассчитывая реализовать её через теневые каналы.

Незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, изъяв всю партию табака. За совершение преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ, мужчине грозит серьезное наказание. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в настоящее время материалы дела направлены в суд для вынесения приговора.