Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 15:07

Житель Твери ответит в суде за хранение контрафактных сигарет на 2 млн рублей

Обвиняемый планировал сбыть партию немаркированной табачной продукции в Твери, которую привез из соседнего региона
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери. Фото: Прокуратура Тверской области.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Московский районный суд Твери передано уголовное дело о хранении и перевозке в целях сбыта товаров без обязательной маркировки. Фигурантом является местный житель, который весной 2025 года приобрел оптовую партию сигарет без акцизных марок.

Следствие установило, что стоимость товара составила более 2 миллионов рублей, а общее количество изъятых пачек превысило 16 тысяч единиц. Контрафактную продукцию мужчина перевез в Тверь и хранил на арендованных площадях, рассчитывая реализовать её через теневые каналы.

Незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, изъяв всю партию табака. За совершение преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ, мужчине грозит серьезное наказание. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в настоящее время материалы дела направлены в суд для вынесения приговора.