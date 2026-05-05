В Тверской области обнаружили тело подростка, которого искали 10 дней

Далеко от дома пропавший не ушел. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

Несовершеннолетний подросток пропал 26 апреля в Кесовой Горе. Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области было возбуждено уголовное дело. В поисках пропавшего принимали участие волонтеры с привлечением обученных собак. Они прочесывали местность, заброшенные строения, лесные массивы и водоемы. К поискам были привлечены сотрудники МЧС. Ежедневно для осмотра территории применяли квадрокоптеры.

Следователем и криминалистом были проведены осмотры места жительства парня, его последнего местонахождения, осмотрены записи с камер видеонаблюдения.

5 мая во время очередного этапа поисков, тело подростка было обнаружено в водоеме поселка Кесова Гора. По предварительной информации видимых телесных повреждений нет. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Об этом сообщает пресс-служба СК СУ РФ по Тверской области.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.