В Вышнем Волочке чиновник проделал странные манипуляции с земельным участком

В Вышнем Волочке межрайонная прокуратура поддержала интересы предпринимателя, которые были нарушены местным чиновником.

По обращению ООО «ФАКЕЛ» органы прокуратуры проверили исполнение требований законодательства в сфере землепользования. И выяснилось, что заместителем главы администрации округа в нарушение существующей процедуры установления правообладателя объекта недвижимости, вынесено странное распоряжение. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с категории земель коммерческой направленности на земельные участки (территории) общего пользования. Решение было вынесено без уведомления владельца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, эти действия должностного лица затронули права и законные интересы предпринимателя на законное использование земельного участка для ведения своей коммерческой деятельности.

Прокуратурой в отношении администрации округа принят комплекс мер реагирования, в результате чего нарушения устранены, ранее вынесенное распоряжение отменено, права юридического лица восстановлены.