В Твери юбилей отмечает известный служитель сцены

Борис Михня (с центре) на родной сцене. Фото: Тверской театр драмы

Сегодня, 4 мая, исполняется 80 лет Борису Михне. Трудно сказать, кто он в первую очередь - актёр, режиссёр, поэт. И в том, и в другом, и в третьем он одинаково талантлив и непревзойден. Борис Паулович родился в Кишиневе, окончил Высшее театральное училище им. Щукина при Театре им. Вахтангова. Работал в театрах Пензы, Тулы, Уфы.

С 1971 года служит в Тверском театре драмы. Уже 55 лет. Его самые известные роли последних лет в спектаклях «№ 13», «Слишком женатый таксист», «Клинический случай», «Ревизор», «Три сестры», "Дядюшкин сон", "Таланты и поклонники", «Гамлет», «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта». Бориса Пауловича называют режиссёром уникального комедийного дара. За свою жизнь он поставил немало спектаклей в разных театрах и разных городах. В Твери его спектакли идут годами и собирают аншлаги. В том числе «№ 13» (этот спектакль на сцене 23 года), «Слишком женатый таксист», «Сублимация любви», «Богема» и многие многие другие.

«Это человек, без которого невозможно представить историю театра. Творческий путь Бориса Пауловича редкая история внутренней честности и поиска», - пишут о нем коллеги в группе Тверского театра драмы ВКонтакте. - С юбилеем, Борис Паулович! 80 лет — возраст мудрости, а Вы всё так же молоды душой. Спасибо за полвека смеха на сцене, за ваше удивительное чувство юмора и стихи, за мудрость и лёгкость, за то, что научили наш театр улыбаться. Здоровья, вдохновения, и чтобы Ваш «№ 13» шёл ещё столько же!»

Мастеров сцены поддерживают и зрители. «Примите наши самые искренние слова восхищения, ваш юношеский задор и глубокая игра поражают». «Спасибо, что Вы есть! Радуйте нас новыми ролями, видеть Вас на сцене - большая гордость и истинное удовольствие!»