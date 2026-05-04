В апреле поисковики «Совы» нашли живыми 48 жителей Тверской области

Отряд продолжает работу по розыску людей. Фото: ВПСО "СОВА".

ВПСО «Сова» опубликовал статистику поисковых мероприятий, проведенных в апреле 2026 года. Всего в отряд поступило 60 заявок о пропаже людей. Из этого числа волонтеры нашли живыми 48 человек, еще четверо, к сожалению, обнаружены погибшими.

Три поисковых мероприятия были завершены после получения обратной связи. Поиски остальных людей, пропавших в прошедшем месяце, продолжаются.

Отряд «Сова» напоминает, что актуальные ориентировки на тех, кто до сих пор не вернулся домой, публикуются в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».