В Тверской области соревнования по мотокроссу закончились травмами двоих подростков.

В Тверской области, в городе Кувшиново днём 2 мая на соревнованиях по мотокроссу получили травмы два мальчика. Об этом сообщают в пресс-группе прокуратуры Тверской области.

Предварительно известно, на мотокроссе столкнулись и упали двое 14-летних подростков на питбайках. У ребят травмы и ушибы, их жизни ничто не угрожает.

Прокуратура Кувшиновского округа начала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента. Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о спорте и защите прав несовершеннолетних.

На месте побывала прокурор Кувшиновского округа Анастасия Ефремова.

Торжокский отдел СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку. По её итогам примут процессуальное решение. Ход работы контролирует прокуратура.

