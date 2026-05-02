В Твери открыли памятник императору Николаю II. Фото: пресс-служба Тверской епархии.

В Твери, на территории храма Владимирской иконы Божией Матери 1 мая освятили памятник святому страстотерпцу, императору Николаю II. Чин совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Об этом пишут на сайте Тверской епархии.

На мероприятие прибыли представители тверского духовенства, высокие гости и попечители проекта «Аллея Российской славы».

Напомним, что самодержец посещал Тверь 21 апреля 1915 года. Тогда городская управа и духовенство передали государю деньги на нужды русского воинства, участвовавшего в Первой мировой войне. Царь, к слову, посетил Спасо-Преображенский собор.

Перед церемонией освящения митрополит Амвросий обратился к собравшимся:

«Сегодня в городе Твери происходит необычное и исполненное глубокого духовного смысла дело. Мы открываем и освящаем памятник святому страстотерпцу, последнему государю Российской империи, Николаю. Место для этого выбрано не случайно. Эта Владимирская церковь была построена в те самые годы, когда Россия находилась под державным скипетром Николая II. Храм Владимирской иконы Божией Матери был построен по его распоряжению как один из типовых воинских храмов. Со своей стороны, император пожертвовал на строительство храма 40 тысяч рублей золотом, – отметил в своей речи митрополит Амвросий. – Для всех нас он (святой страстотерпец Николай. – Ред.) явил подлинно христианское отношение к постигшим его испытаниям и во всём стремился исполнить волю Божию».

Император Николай II 21 апреля 1915 года посещал Тверь. Фото: пресс-служба Тверской епархии.

В знак события причастным вручили епархиальные и региональные награды.

Для справки

Храм Владимирской иконы Божией Матери построили по распоряжению императора Николая II как один из типовых воинских храмов для нижних чинов. Император Николай II пожертвовал на создание храма 40 тысяч золотом. На Великом освящении храма 8 сентября 1904 года присутствовал представитель императора – московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Романов с супругой, великой княгиней Елизаветой Фёдоровной.